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أخبار عاجلة
الحكومة البريطانية: جونسون أكد ضرورة عدم الضغط على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام سيء
Lebanon 24
07-06-2022
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07:10
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