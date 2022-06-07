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وزارة الخارجية الروسية تُعلّق العمل باتفاقية تسمح ليابانيين الصيد في جزر الكوريل

Lebanon 24
07-06-2022 | 08:32
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