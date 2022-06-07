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وزيرة الخزانة الأميركية: نواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات في سلاسل الغذاء
Lebanon 24
07-06-2022
|
09:21
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