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وزيرة الخزانة الأميركية: نواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات في سلاسل الغذاء

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:21
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