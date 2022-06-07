Advertisement

أخبار عاجلة

البنك الدولي: الهجوم الروسي على أوكرانيا ضاعف بطء نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات بنسبة تضخم مرتفعة

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي يخفض توقعات النمو العالمي للعام 2022 من 4.1 % إلى 3.2 % بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
07/06/2022 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي: العقوبات على روسيا تضر الاقتصاد العالمي أكثر من الحرب في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
07/06/2022 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الدولي: اقتصاد دول شرق أوروبا سينكمش بنسبة 30 % بسبب الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
07/06/2022 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الهجوم الروسي على أوكرانيا تهديد لقواعد النظام الدولي (العربية)
lebanon 24
07/06/2022 18:54:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:42 | 2022-06-07
11:25 | 2022-06-07
11:13 | 2022-06-07
11:13 | 2022-06-07
11:11 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website