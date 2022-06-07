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المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الصومال: الصومال يتجه بالتأكيد نحو مجاعة وهناك كارثة تلوح في الأفق (الجزيرة)

Lebanon 24
07-06-2022 | 12:45
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