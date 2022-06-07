جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابيّة مستمرّة ويبقى انتخاب أعضاء لجان الدفاع والصحة والاقتصاد الذي قد ينتهي في وقتٍ متأخر الليلة (أم تي في)

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