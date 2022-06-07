Advertisement

أخبار عاجلة

قوات أوكرانية تتلقى تدريبا أميركيا على أنظمة صواريخ متطورة (العربية)

Lebanon 24
07-06-2022 | 13:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأوكرانية تعليقا على حصولها على أنظمة صواريخ متطورة: ستبقى حربنا ضدّ روسيا دفاعية
lebanon 24
07/06/2022 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ "إم 270" أميركية الصنع والتي يبلغ مداها 80 كلم (العربية)
lebanon 24
07/06/2022 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: القوات الروسية سيطرت على معظم مناطق سيفيرودونيتسك (العربية)
lebanon 24
07/06/2022 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في خاركيف في أول زيارة له خارج كييف منذ الحرب (العربية)
lebanon 24
07/06/2022 21:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:56 | 2022-06-07
14:44 | 2022-06-07
14:39 | 2022-06-07
14:19 | 2022-06-07
13:59 | 2022-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website