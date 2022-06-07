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الدفاع الروسية: روسيا اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية في البحر الأسود وبحر آزوف (الجزيرة)

Lebanon 24
07-06-2022 | 14:44
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