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أخبار عاجلة
برنامج الغذاء العالمي : هناك دول عربية تتأثر بشدة من أزمة الغذاء
Lebanon 24
07-06-2022
|
16:43
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