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وكالة تاس: نقل أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا في ماريبول إلى روسيا للتحقيق

Lebanon 24
07-06-2022 | 17:00
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