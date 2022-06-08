البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الرياضة الروحية: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة اجرائية

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