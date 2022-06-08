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الراعي: نرجو ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية الرئيس الحالي بموجب الدستور

Lebanon 24
08-06-2022 | 02:56
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