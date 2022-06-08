Advertisement

أخبار عاجلة

باكستان تعلن مقتل 18 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء تصادم حافلة جنوب غربي البلاد

Lebanon 24
08-06-2022 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم منطقة لفيف: مقتل 9 أشخاص وجرح 57 من جراء القصف الجوي على منشأة يافوريف غربي البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/06/2022 22:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
22 قتيلا بسقوط حافلة في واد عميق في جنوب غرب باكستان
lebanon 24
08/06/2022 22:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 27 شخصا باشتباكات قبلية في غرب وجنوب السودان
lebanon 24
08/06/2022 22:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 34 شخصا على الأقل جراء تساقط أمطار غزيرة في شمال شرق البرازيل
lebanon 24
08/06/2022 22:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:46 | 2022-06-08
15:45 | 2022-06-08
15:36 | 2022-06-08
15:35 | 2022-06-08
15:35 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website