ميقاتي من المطار: السلامة والامن أساسيان بالنسبة لنا وهما موجودان وسنكثف اجتماعاتنا مع وزيري الداخلية والدفاع والاجهزة الامنية لزيادة أعداد العناصر الامنية

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