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الوزير مولوي من المطار: الامن في لبنان بحالة جيدة ونطمئن الوافدين ان جهاز امن المطار يقوم بواجبه لان هذا الامر يتعلق بسمعتنا

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:52
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