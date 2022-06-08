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وزير الأشغال من المطار: أعلن أنّنا بصدد إطلاق مناقصة عالميّة من أجل إنشاء المبنى الشرقي للمطار وهو سيوفّر المئات من الوظائف

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:55
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