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وزير الخارجية الروسي: تطرقنا إلى مسائل توريد الغاز عبر تركيا والمستجدات في أوكرانيا

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:58
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