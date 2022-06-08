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ميقاتي عن موضوع الأمن في المطار: نحن بحاجة إلى 100 عنصر أمن إضافي وسنقوم باجتماعات مع الوزراء والمعنيين أمنيًّا لتعزيز الأمن في المطار

Lebanon 24
08-06-2022 | 04:58
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