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وسائل إعلام روسية نقلا عن الكرملين: بوتين وخامنئي بحثا هاتفيا الملف النووي وعبّرا عن دعمهما للجهود الدبلوماسية للتوصل لاتفاق نووي

Lebanon 24
08-06-2022 | 08:21
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