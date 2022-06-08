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مساعدة وزير الخارجية الأميركية: لن نرفع العقوبات عن سوريا حتى يتحقق تقدّم حقيقي نحو حلّ سياسي

Lebanon 24
08-06-2022 | 10:53
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