Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية أوكرانيا: نتفاوض على حل أزمة صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود (العربية)

Lebanon 24
08-06-2022 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوكرانيا: نتعاون مع واشنطن لاستئناف صادراتنا من الغداء رغم الحصار الروسي (العربية)
lebanon 24
08/06/2022 22:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: مجموعة الـ7 تبحث إنهاء الحصار عن تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
08/06/2022 22:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن نقل المواد الغذائية من الموانئ في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
08/06/2022 22:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: حصار روسيا لموانئ البحر الأسود تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم (العربية)
lebanon 24
08/06/2022 22:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2022-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:53 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2022-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:50 | 2022-06-08
15:49 | 2022-06-08
15:46 | 2022-06-08
15:45 | 2022-06-08
15:36 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website