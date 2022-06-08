24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 122.58 دولار للبرميل والخام الأميريكي يصعد إلى 121.21 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
08-06-2022
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العقود الآجلة لخام برنت تغلق مرتفعة عند 113.56 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت تغلق مرتفعة عند 113.56 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
08/06/2022 22:55:40
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت تهبط 3 دولارات إلى 102.91 دولارا للبرميل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
العقود الآجلة لخام برنت تهبط 3 دولارات إلى 102.91 دولارا للبرميل (سكاي نيوز عربية)
08/06/2022 22:55:40
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تبلغ عند التسوية 116.29 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تبلغ عند التسوية 116.29 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
08/06/2022 22:55:40
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف ترتفع لتبلغ عند التسوية 112.21 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف ترتفع لتبلغ عند التسوية 112.21 دولار للبرميل (سكاي نيوز عربية)
08/06/2022 22:55:40
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
Lebanon 24
كلب عض فنانة عربية في منطقة حساسة.. تعرضت لنزيف شديد ونقلت إلى المستشفى! (صور)
03:28 | 2022-06-08
08/06/2022 03:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بعد طلاقها.. ظهرت بالحجاب تؤدي مناسك العمرة (صورة)
00:45 | 2022-06-08
08/06/2022 12:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
Lebanon 24
كارثة في لبنان.. أكبر غابة صنوبر بالشرق الأوسط تأكلها النيران! (صور)
16:45 | 2022-06-07
07/06/2022 04:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحاً السوق الموازية
01:53 | 2022-06-08
08/06/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
Lebanon 24
"كاريش" مقابل "قانا": لبنان اقتنع ولكن...
00:03 | 2022-06-08
08/06/2022 12:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:50 | 2022-06-08
جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان: 3 إصابات بقصف طائرة مسيرة مفخخة على طريق أربيل صلاح الدين شمالي العراق
15:49 | 2022-06-08
السفير السعودي وليد بخاري عبر "تويتر": السعودية سخَّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والسَّهر على راحتهم وتوفير كل السُّبل لتسهيل أدائهم مناسكهم
15:46 | 2022-06-08
إنتهاء الربع الثاني بتقدم بيروت على الرياضي بنتيجة 36-32 في إطار المباراة السادسة من إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة
15:45 | 2022-06-08
جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل: مسيرة وراء الهجوم على طريق بيرمام ووقوع 3 إصابات
15:36 | 2022-06-08
الخارجية الإسرائيلية: حان الوقت لأن يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترافها والتصرف ضد إيران بكل الوسائل
فيديو
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
08/06/2022 22:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact