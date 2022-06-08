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الرئيس الإيراني لنظيره الروسي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا عدم وجود أي انحراف في برنامجنا النووي (الجزيرة)

Lebanon 24
08-06-2022 | 12:38
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