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الخارجية الروسية: ضخ الناتو أسلحة لمولدوفا لن يساعد على تعزيز أمنها (العربية)

Lebanon 24
08-06-2022 | 13:12
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