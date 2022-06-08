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ممثل إيران لدى وكالة الطاقة الذرية: التصويت لصالح القرار ضدنا يؤكد غلبة الضغوط السياسية على العمل التقني

Lebanon 24
08-06-2022 | 15:17
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