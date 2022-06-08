السفير السعودي وليد بخاري عبر "تويتر": السعودية سخَّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والسَّهر على راحتهم وتوفير كل السُّبل لتسهيل أدائهم مناسكهم

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