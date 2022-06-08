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وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نقف متحدين وأن نعمل معا بشكل وثيق في مواجهة العدوان الإيراني الإقليمي والدولي

Lebanon 24
08-06-2022 | 16:36
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