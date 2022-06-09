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انخفاض جديد لليرة التركية إلى 17.2 مقابل الدولار مقتربا من أدنى سعر لها العام الماضي

Lebanon 24
09-06-2022 | 02:38
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