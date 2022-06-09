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مدير وكالة الطاقة يقول إنّ إيران أبلغته أنّها ستزيل 20 كاميرا مراقبة بمنشآت نووية

Lebanon 24
09-06-2022 | 06:13
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