Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: لم نتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
09-06-2022 | 06:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف في تركيا لبحث الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية
lebanon 24
09/06/2022 18:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يصل إلى تركيا لمناقشة الممرات البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
09/06/2022 18:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: نضع آمالا كبيرة على خطة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود
lebanon 24
09/06/2022 18:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مصادر دبلوماسية: الخطة تتضمن إطلاق ممر بحري آمن لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر تركيا
lebanon 24
09/06/2022 18:01:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:58 | 2022-06-09
10:52 | 2022-06-09
10:49 | 2022-06-09
10:38 | 2022-06-09
10:36 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website