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"وول ستريت جورنال": مشروع قرار في الكونغرس يدعو لدعم الدفاعات الجوية لإسرائيل ودول عربية أمام التهديدات الإيرانية

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:10
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