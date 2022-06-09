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محكمة في دونيتسك تُصدر حكما بالإعدام على 3 مقاتلين أجانب: بريطانيان ومغربي بتهمة المشاركة في معارك دونباس

Lebanon 24
09-06-2022 | 10:05
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