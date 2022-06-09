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صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي لعام 2022 (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-06-2022 | 10:36
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