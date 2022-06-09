نصرالله:العدو الاسرائيلي يقول للبنانيين والعالم أنه خلال فترة وجيزة سيباشر باستخراج الغاز من حقل كاريش وأنه هذا حقه الطبيعي ولا نقاش أو جدال حوله

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