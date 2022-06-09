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نصرالله: نحن لا نتدخل لا بالخطوط ولا بالترسيم ونحن شرحنا هذا الموقف وحيثياته وأسبابه وقلنا منذ عام 2000 ان ترسيم الحدود مسؤولية الدولة

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:05
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