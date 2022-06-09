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مصدر أمني عراقي: تعرض قاعدة زليكان التركية الواقعة شرقي مدينة الموصل لهجوم بقذائف صاروخية (الجزيرة)

Lebanon 24
09-06-2022 | 14:55
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