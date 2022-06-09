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مدير ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ​رافائيل غروسي: إيران ستوقف عمل 27 كاميرا ومعدات رقابة أخرى تابعة للوكالة من مواقعها النووية

Lebanon 24
09-06-2022 | 16:03
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