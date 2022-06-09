Advertisement

أخبار عاجلة

عدة إصابات بإطلاق نار في ماريلاند الأميركية

Lebanon 24
09-06-2022 | 16:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 قتلى و11 جريحاً بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا الأميركية
lebanon 24
10/06/2022 02:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم ولاية تكساس الأميركية: مقتل 14 طفلا ومدرس واحد بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية ببلدة يوفالدي
lebanon 24
10/06/2022 02:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل طفلين وإصابة 12 بإطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس الأميركية (العربية)
lebanon 24
10/06/2022 02:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسوشيتد برس" عن الشرطة الأميركية: سقوط ضحايا بإطلاق نار بمدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا
lebanon 24
10/06/2022 02:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:03 | 2022-06-09
17:49 | 2022-06-09
17:41 | 2022-06-09
17:40 | 2022-06-09
17:32 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website