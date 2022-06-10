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الغارديان عن نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: نستخدم يوميا ما بين 5000 إلى 6000 طلقة مدفعية

Lebanon 24
10-06-2022 | 00:40
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