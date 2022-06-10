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نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف: القمح الموجود في الاسواق لا يكفي أكثر من عشرين يوماً، وذاهبون الى ازمة خبز، والمسؤولية في مرمى وزير الاقتصاد (صوت لبنان)

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:01
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