نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف: القمح الموجود في الاسواق لا يكفي أكثر من عشرين يوماً، وذاهبون الى ازمة خبز، والمسؤولية في مرمى وزير الاقتصاد (صوت لبنان)

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