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المرصد: قصف إسرائيلي استهدف 3 مواقع لموالين لإيران في منطقة مطار دمشق فجر اليوم

Lebanon 24
10-06-2022 | 02:19
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