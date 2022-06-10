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روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام: زيلينسكي سيتلقى دعوة لحضور قمة الناتو في مدريد
Lebanon 24
10-06-2022
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02:33
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