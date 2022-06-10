Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام روسي: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
10-06-2022 | 03:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية أوكرانيا: لا بديل عن منح كييف وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
10/06/2022 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا تدعو لمنح أوكرانيا "عضوية مبدئية" في الاتحاد الأوروبي قبل العضوية الكاملة (العربية)
lebanon 24
10/06/2022 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: سيتم فصل 3 مصارف روسيّة رئيسيّة عن نظام "سويفت" وحظر ثلاث وسائل إعلام روسيّة ضالعة في نشر الدعاية
lebanon 24
10/06/2022 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبيرغ: من المقرر أن يوافق سفراء الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
10/06/2022 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:34 | 2022-06-10
06:19 | 2022-06-10
05:59 | 2022-06-10
05:55 | 2022-06-10
05:55 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website