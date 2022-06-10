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قائد الجيش: واجبنا توقيف الخارجين على القانون وأهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات

Lebanon 24
10-06-2022 | 03:24
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