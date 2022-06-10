28
o
بيروت
29
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قطع الطريق في منطقة "سيروب" في صيدا احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه
Lebanon 24
10-06-2022
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في منطقة القبة في طرابلس بسبب الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء
Lebanon 24
اطلاق نار في منطقة القبة في طرابلس بسبب الانقطاع المستمر للمياه والكهرباء
10/06/2022 13:38:08
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطريق عند ساحة نجمة صيدا احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
Lebanon 24
قطع الطريق عند ساحة نجمة صيدا احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات
10/06/2022 13:38:08
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون الطريق في قصقص احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المستمر
Lebanon 24
مُحتجون يقطعون الطريق في قصقص احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المستمر
10/06/2022 13:38:08
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق اقليم الخروب احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء!
Lebanon 24
قطع طريق اقليم الخروب احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء!
10/06/2022 13:38:08
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
Lebanon 24
بعد تعرّض رحمة حسن لعضّة كلب في "منطقة حساسة".. فنانون عانوا من حوادث مشابهة وأحدهم ردّ "النهشة"
07:44 | 2022-06-09
09/06/2022 07:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
06:50 | 2022-06-09
09/06/2022 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
Lebanon 24
وهاب يتحدّث عن 12 ساعة كهرباء... "خلال 10 دقائق"!
07:36 | 2022-06-09
09/06/2022 07:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:34 | 2022-06-10
الأمم المتحدة: قلقون من أحكام الإعدام بحق المقاتلين الأجانب في دونيتسك
06:19 | 2022-06-10
رئيسة وزراء ليتوانيا: أوقفنا استيراد الغاز الروسي ووفرنا بدائل عنه
05:59 | 2022-06-10
لافروف: الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أصيبا بخيبة أمل من قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحوار معنا
05:55 | 2022-06-10
لافروف: العقوبات التي أعلن عنها زيلينسكي لن تساعد على الحلّ
05:55 | 2022-06-10
لافروف: منظمة الأمن الجماعي تلعب دورا في منع الهيمنة على المنطقة
فيديو
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
سعرها 25 دولارا فقط... تعرفوا إلى ساعة "Dizo Watch D" المنافسة لـ"آبل" (فيديو)
14:00 | 2022-06-09
10/06/2022 13:38:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact