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قطع الطريق في منطقة "سيروب" في صيدا احتجاجا على الانقطاع المستمر للمياه

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:33
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