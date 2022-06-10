29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيسة وزراء ليتوانيا: أوقفنا استيراد الغاز الروسي ووفرنا بدائل عنه
Lebanon 24
10-06-2022
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء المجر: فرض حظر على الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: فرض حظر على الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي
10/06/2022 16:34:08
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء هنغاريا يعتبر أن الحظر على الغاز الروسي قد يتسبب في "تدمير" الاقتصاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيس وزراء هنغاريا يعتبر أن الحظر على الغاز الروسي قد يتسبب في "تدمير" الاقتصاد الأوروبي
10/06/2022 16:34:08
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء سلوفاكيا: سنواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
Lebanon 24
رئيس وزراء سلوفاكيا: سنواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل
10/06/2022 16:34:08
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: نسعى للاستغناء عن الغاز والنفط الروسيين (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: نسعى للاستغناء عن الغاز والنفط الروسيين (الجزيرة)
10/06/2022 16:34:08
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-09
09/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
Lebanon 24
بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)
03:45 | 2022-06-10
10/06/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
Lebanon 24
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب احدى المدن اللبنانية (صورة)
00:00 | 2022-06-10
10/06/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-09
09/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
Lebanon 24
هل يفعلها باسيل؟
03:15 | 2022-06-10
10/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
09:18 | 2022-06-10
إعادة توزيع أوراق الاقتراع للجنة التربية بسبب ورود إسم أحمد الخير بدلاً من بلال حشيمي (أم تي في)
09:02 | 2022-06-10
النائب أكرم شهيّب ينسحب من ترشحه لعضوية لجنة التربية النيابية (أم تي في)
08:57 | 2022-06-10
بوتين: روسيا هي أكبر الشركاء التجاريين لتركمانستان
08:47 | 2022-06-10
بوتين يُوقّع معاهدة للتعاون والصداقة مع رئيس تركمانستان
08:45 | 2022-06-10
بدء فرز الاصوات لانتخابات لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
فيديو
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
Lebanon 24
المئات اقتحموا المكان وأدوا صلاة المغرب.. هكذا علّق سعد لمجرد بعد إلغاء حفله في بغداد (صور وفيديو)
02:21 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ 60.. تعرفوا إلى منزل راغب علامة الفخم في وسط بيروت (صور وفيديو)
00:46 | 2022-06-10
10/06/2022 16:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact