Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي من الاردن: الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل

Lebanon 24
10-06-2022 | 08:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب جميل السيد من بعبدا: استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات الرئاسية مؤامرة على الناس والرئيس والعهد ولا يمكن تسليم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال
lebanon 24
10/06/2022 19:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير قطر من السراي الحكومي: هنأت الرئيس ميقاتي بنجاح الانتخابات النيابية وقطر على مستوى واحد من كل الأطراف في لبنان
lebanon 24
10/06/2022 19:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سمير جعجع: رهان الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية والشعب اللبناني على إجراء الانتخابات نجح
lebanon 24
10/06/2022 19:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: الحديث الذي يتم عن تجاوزات في الانتخابات فهو حديث يُتداول في كل عمليات اقتراع وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع
lebanon 24
10/06/2022 19:13:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:09 | 2022-06-10
11:52 | 2022-06-10
11:52 | 2022-06-10
11:46 | 2022-06-10
11:37 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website