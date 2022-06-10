ميقاتي: بات لبنان على مفترق طرق ومن المستحيل أن نستمر على النهج ذاته الذي كان سائدا من هنا يجب الانطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه

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