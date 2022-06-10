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واشنطن: مساعدة وزير الخارجية للشرق الأدنى تزور إسرائيل لبحث ردع أنشطة إيران العدائية (العربية)

Lebanon 24
10-06-2022 | 11:46
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