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وزارة النقل السورية: تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي حتى إشعارٍ آخر

Lebanon 24
10-06-2022 | 16:59
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